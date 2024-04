Sirolo Comune riciclone. Ha superato l’80% per la differenziata

Sirolo è stata premiata da Legambiente per essersi classificata al primo posto nella prima selezione dei Comuni Ricicloni Costieri, con l’81,6 per cento di raccolta differenziata nel 2022. Sirolo in pratica ha superato la soglia dell’80 per cento di raccolta differenziata, per la prima volta, grazie alla collaborazione di tutti i sirolesi e allo spostamento dell’area di conferimento rifiuti da via Bosco a via Cilea. Nel contempo è stato inaugurato il camminamento di via Cave per permettere ai sirolesi di raggiungere in sicurezza il centro.