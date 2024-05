Sirolo e Numana ancora sul podio: "Le nostre perle"

Sventolano alte anche quest’anno le Bandiere blu a Sirolo e Numana, regine incontrastate del prestigioso vessillo. La perla del Conero ieri ha ritirato, per mano del sindaco sirolese Filippo Moschella, la Bandiera a Roma, la 31esima consecutiva, un vero record a livello marchigiano. "E’ un punto di arrivo per tutta la Regione Marche, non solo nostro. Grazie ai sirolesi – ha detto -. Siamo contentissimi per il riconoscimento che rappresenta il lavoro di un anno per certificare la qualità del territorio con gli stringenti limiti imposti dalla Fee. Un risultato molto importante, cui si aggiungono dal 2007 la certificazione Rina Iso14001 e dal 2021 la Spiga Verde per l’ambiente rurale. Siamo poi primo comune riciclone delle Marche, quest’anno record. E’ un punto anche di ripartenza però sia per l’estate quando va riconfermato quello che diciamo di fare sia per l’anno successivo. Sirolo è un posto unico che abbiamo tutelato e continueremo a farlo attraverso la variante al Piano regolatore adottata alla fine dello scorso anno". Clou dell’estate a Sirolo sarà il 20 luglio con il concerto della band italiana Dik dik in occasione dei festeggiamenti per la Bandiera blu. A ritirare la bandiera per Numana, la 25esima per questo 2024 e doppia, per la spiaggia e per l’approdo, c’era il consigliere capogruppo Mario Paolucci. Il sindaco Gianluigi Tombolini afferma: "Siamo felicissimi di questo traguardo raggiunto anche quest’anno, è frutto di un duro lavoro da parte dell’amministrazione comunale, degli operatori e dei cittadini oltre che un volano per l’immagine turistica della città. Anche per questo siamo doppiamente felici". Un riconoscimento ambientale prestigioso insomma che eleva anche l’immagine turistica della Riviera testimoniando il grande lavoro svolto da tutti per la cura. Riconoscimenti importanti che si accodano ai tanti che le due cittadine conquistano con grande orgoglio: da ultimo le Marche hanno conquistato anche una vetrina sull’Observer, il prestigioso periodico domenicale britannico del The Guardian, per cui la giornalista Emma Cook ha scritto il suo servizio dedicato alle Marche rimanendo affascinata in particolare da Sirolo. Pronta l’inaugurazione del più grande parco giochi della Riviera del Conero in centro e della pista ciclabile. Numana invece taglierà presto il nastro della palestra all’aria aperta sulla rupe Sermosi messa in sicurezza a strapiombo sulla Litoranea e martedì presenterà il calendario degli eventi estivi. Silvia Santini