Sirolo e Numana: festività al via. C’è l’Igloo Christmas village

La Riviera del Conero si accende per il Natale. Numana si prepara a stupire residenti e visitatori con l’Igloo Christmas village, un magico mondo popolato da orsi polari, pinguini, renne, gnomi e tanti piccoli aiutanti di Babbo Natale avvolto da luci scintillanti e da alberi illuminati a festa. Da domenica alle 18 al 7 gennaio, Numana si immergerà nell’incantevole atmosfera natalizia del Circolo Polare artico e della casa di Babbo Natale tra canti e concerti di Natale, giochi e laboratori per bambini che si svolgeranno all’interno dell’Igloo, mercatino dei Creativi del Conero e il presepe allestito dalla Pro Loco Humana Picena nel cortile di piazzale Cavalluccio. L’igloo sarà un vero e proprio centro di convivialità e golosità grazie anche alla collaborazione dei bar del centro storico che allieteranno l’atmosfera con dolci e bevande e doneranno le merende natalizie per i bimbi partecipanti alle attività. A Sirolo il significato magico del dono è rappresentato dalla ditta iCom spa che ha voluto condividere con l’amministrazione comunale l’iniziativa "Bontempi e l’albero che suona" donando giocattoli musicali per arricchire l’immagine del Natale e far conoscere il piacere di suonare ai bambini.