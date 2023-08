Sirolo e premio Enriquez "Tre giorni spettacolari"

Saranno tre grandi serate quelle che chiudono da domani, a Sirolo, il premio "Franco Enriquez", per una comunicazione e un’arte di impegno sociale e civile, un evento con cadenza annuale giunto alla 19esima edizione che valorizza l’operato di artisti del panorama nazionale e internazionale che si sono distinti per le loro scelte.

Domani sera, sarà la volta di Vittorio Franceschi con la lettura scenica del suo "Il domatore", spettacolo vincitore del premio ’Le Maschere del Teatro Italiano 2022’ come ’Migliore Novità’ e ’Premio Enriquez 2023’ per la drammaturgia.

Martedì, è in programma il concerto del fisarmonicista Luciano Biondini e mercoledì sarà la serata ufficiale di consegna dei Premi 2023.

I poeti Emilio Isgrò, Eugenio De Signoribus e Gabriella Cinti dialogheranno sulle opere premiate con Salvatore Ritrovato dell’Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" nel belvedere di Sirolo.

Una carrellata di grandi artisti poi sarà premiata. Tutte le serate hanno inizio alle 21.30, al teatro Cortesi.

Il premio ospita anche due mostre al teatro Cortesi: la prima dedicata al festival di teatro alle Cave e la seconda in memoria di don Lorenzo Milani.

Due "gioielli" visitabili a ingresso gratuito per gli amanti del teatro e non solo.

Paolo Larici, presidente del centro studi "Franco Enriquez", ha aggiunto: "Occorre coraggio per dare spazio alla cultura, all’artigianato di teatro. Non dobbiamo avere paura di portare progetti ambiziosi nei nostri piccoli teatri. Non c’è pubblico adatto o meno, c’è il pubblico. E il Premio Enriquez è sicuramente uno di questi".

Silvia Santini