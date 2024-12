Sirolo, Festival Marche in Atti: sul palco del Cortesi "Che genio!"

Prosegue a Sirolo il ‘Festival Marche in Atti’, per eleggere la migliore compagnia teatrale della regione. Oggi (ore 18) al Teatro Cortesi di Sirolo andrà in scena lo spettacolo ‘Che genio!’ di Paolo Cappelloni, allestito dalla compagnia Teatro Batuffolo. Sul palco saliranno Alba Amatista, Cristina Benvenuti, Carmine Varo e Alessio Zaffini. Non capita a tutti di avere la chance di incontrare un Genio, un vero Genio al quale poter chiedere di esaudire anche soltanto alcuni desideri. Sarebbe una bella fortuna! Avendo la possibilità di incontrarne uno, cosa si potrebbe chiedere ad un Genio? I desideri vanno ben ponderati… Fortunato, un uomo qualunque, che conduce una vita come tante altre, d’improvviso ha questa magica opportunità e cerca il modo migliore per approfittarne. Ma non tutti i Geni sono uguali, soprattutto, non tutti escono da una lampada dorata… Si tratterà davvero di fortuna? La compagnia Teatro Batuffolo promuove l’arte della recitazione e dello spettacolo dal vivo, attraverso la produzione e l’allestimento di spettacoli e organizzando corsi di formazione rivolti a tutte le fasce di età. ‘Che genio!’ è l’ultimo dei sei appuntamenti di questa edizione della rassegna. Da ricordare che il prossimo appuntamento con il ‘Festival Marche in Atti’ è in programma domenica 29 con lo spettacolo di Massimo Macchini ‘Scena muta’. La vincitrice parteciperà alla fase nazionale del Gran Premio Nazionale della Fita.