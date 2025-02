Sirolo, in fiamme un appartamento. Tutta colpa di un corto circuito

Sono arrivati a sirene spiegate i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo ieri pomeriggio a Sirolo. Erano circa le 15 quando la squadra dei pompieri si è fermata San Lorenzo perché un appartamento al primo piano di un casolare stava prendendo fuoco. Supportati dal personale dalla Centrale di Ancona con autobotte e autoscala, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i locali anneriti dall’incendio. Fortunatamente al momento del rogo non c’era nessuno. L’unità immobiliare coinvolta e quella sottostante sono state dichiarate non fruibili. Sul posto è arrivato anche il funzionario dei vigili del fuoco di servizio. Hanno lavorato diverse ore per la messa in sicurezza dello stabile in pietra. L’intervento è stato tempestivo prima che le fiamme si propagassero ulteriormente. La zona è circondata da alberi e case e si trova appunto in pieno parco del Conero. Si indaga sulle cause del rogo che sarebbe stato di natura accidentale. Potrebbe essersi trattato di un corto circuito di un elettrodomestico. Tanta è stata la paura da parte dei residenti che si sono accorti del fumo nero che usciva dall’appartamento in una delle zone più belle della perla del Conero. Sono stati loro a chiamare aiuto per domarlo. A notare la colonna nera sono stati anche automobilisti di passaggio, impauriti dallo scenario che si prospettava piuttosto fosco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine che hanno scongiurato rischi più gravi.