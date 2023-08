Sirolo, la denuncia di una residente: "Parking caos, pedoni a rischio"

"E’ un parcheggio dal quale è impossibile uscire", lamentano i frequentatori riferendosi a quello posto al bivio tra la provinciale 1 e via Monte Conero a Sirolo. Una di loro, Sara Donzelli, ha protocollato una mail al Comune e ha scritto in privato al sindaco segnalando l’assenza di strisce pedonali e segnali di rallentamento per le auto in corrispondenza del parcheggio: "Il parcheggio gratuito, la nuova fermata del bus per Portonovo e Marcelli, la partenza per i sentieri del Monte e per la spiaggia (molti si fermano qui dopo aver trovato pieno o troppo caro il parcheggio di via Vallone) hanno congestionato l’area e reso impossibile ai pedoni attraversare la strada. Lungo il rettilineo sfrecciano moto e auto ad alta velocità. Tra meno di un mese, si fermerà qui anche lo scuolabus. Sta diventando molto pericoloso. Dato che l’amministrazione comunale tiene molto alla sicurezza, credo sia urgente intervenire".

Il primo cittadino Filippo Moschella ha risposto: "Abbiamo già riqualificato totalmente il piazzale, installando lo spartitraffico e una nuova pensilina per l’autobus, per la sicurezza dei pedoni. Nelle vicinanze, è stata installata una delle telecamere di sicurezza che segnala in tempo reale le eventuali auto rubate o sospette. Nei prossimi giorni, installeremo la nuova illuminazione pubblica a led ordinata nei mesi scorsi. Assieme alla Provincia, ente proprietario della strada, valuteremo la realizzazione delle strisce pedonali e l’installazione di idonei segnali stradali. Purtroppo, nelle strade provinciali, come la 1, è vietato installare dossi per far rallentare i veicoli".