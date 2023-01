Sirolo, ladri in una villa: arrivano i carabinieri e quattro scappano

E’ stato sventato un furto la sera dell’ultimo dell’anno alla periferia di Sirolo. Sono stati i carabinieri del Norm a far sì che i ladri non riuscissero a entrare in quella villa. Quattro persone sono scappate a piedi per i campi. I militari osimani hanno recuperato una potente auto rubata con targhe di un altro veicolo rubate a Roma. Sono riusciti a intervenire e a metterli in fuga prima che riuscissero ad approfittarsi della serata di festa. Erano ben organizzati. Adesso è caccia all’uomo. I militari avrebbero già una pista da seguire.

E’proseguito senza sosta il lavoro delle pattuglie che in Valmusone hanno effettuato posti di blocco e sopralluoghi nel fine settimana di Capodanno. Nel corso del controllo del territorio la Municipale di Castelfidardo ha sequestrato un veicolo condotto da persona sprovvista di patente di guida. Altri controlli sono stati estesi alle aree dei centri commerciali e dei quartieri dove erano state segnalate persone sospette. Così come a San Biagio di Osimo e a Villa Musone di Loreto dove in particolare, dopo la recente aggressione per il furto di oro all’interno di un’abitazione in via Fonte delle Bellezze, un uomo l’ultimo dell’anno è stato visto scavalcare la recinzione di una casa in zona campo sportivo. E’ stato messo in fuga dai residenti che hanno avvisato le forze dell’ordine.

Silvia Santini