Sirolo, lavori per la fibra ottica Diffida per ripristinare l’asfalto

"Il Comune contesta per l’ennesima volta i lavori di posa della fibra ottica, sia nei confronti della società che ha commissionato i lavori sia a quella che li sta realizzando". Lo afferma il sindaco Filippo Moschella che ha presentato la diffida ad attivarsi immediatamente per effettuare tutti i lavori necessari per il ripristino della sicurezza stradale e non solo. "La chiusura di parte degli scavi è stata eseguita con misto cementato e sovrastante asfalto a freddo che non è complanare al manto bituminoso esistente – recita il documento dell’Ufficio tecnico -. Tale dislivello rappresenta un serio pericolo per la sicurezza stradale, in particolare per i ciclomotori. Con il passaggio dei veicoli poi perde compattezza, sgretolandosi deposita sul fondo stradale graniglia e breccino sfuso, tale da rendere il fondo stesso pericoloso per la viabilità pubblica. Su alcuni marciapiedi non sono stati completati i lavori a regola d’arte". Da ultimo, c’è anche un altro disservizio: "Durante le operazioni di taglio della sede stradale sono stati intercettati sottoservizi che non sono stati debitamente ripristinati comportando il mancato funzionamento della pubblica illuminazione durante il periodo notturno".