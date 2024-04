Sirolo, Moreno Misiti torna in campo e si candida da primo cittadino

Scende di nuovo in campo Moreno Misiti, candidato a sindaco per la sua Sirolo alle amministrative dell’8 e 9 giugno. "A Sirolo occorre voltare pagina. La perla dell’Adriatico deve tornare a essere la protagonista – dice l’ex sindaco per due mandati, dal 2009 al 2014, preceduto dagli altrettanti due del padre Giuseppe recentemente scomparso -. Ho deciso di ricandidarmi a sindaco perché negli ultimi cinque anni si è creata una situazione pesante ed intollerabile, che ha portato Sirolo all’isolamento e ad un ruolo di "cenerentola" della Riviera del Conero, offuscandone l’immagine turistica e la sua cultura dell’ospitalità. Moschella, dopo pochi mesi dalle precedenti elezioni, ha gettato la maschera ed ha gestito la cosa pubblica senza trasparenza e con metodi feudali e spregiudicati. Occorre approvare rapidamente, in via di urgenza, una variante al prg per evitare le distorsioni, i danni e le iniquità dello strumento urbanistico adottato dal Consiglio Comunale uscente, che ha penalizzato gravemente il bilancio comunale, gli interessi pubblici, il turismo ed ha creato disuguaglianze tra cittadini. Sirolo poi d’estate è divenuta un "mortorio", comprimaria al cospetto di Numana". A contendersi la poltrona saranno loro due, già esperti nel ruolo di sindaco, Misiti e Moschella, entrambi con una lista civica a sostegno. Assente dalla scena politica per questa tornata elettorale Pd e centrosinistra con proprie liste.