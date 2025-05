Sirolo, oltre 60 volontari al lavoro: raccolti 92 chili di rifiuti abbandonati

E’ stata una grande dimostrazione di impegno civico e amore per l’ambiente quella che ha avuto luogo nel parco di Sirolo, dove oltre 60 volontari si sono uniti per una mattinata di pulizia e sensibilizzazione. L’iniziativa ha portato alla raccolta di ben 92 chili di rifiuti abbandonati, restituendo al parco e alle zone verdi limitrofe parte della loro naturale bellezza e contribuendo concretamente alla tutela del territorio.

All’attività hanno partecipato i Lupetti ed Esploratori del gruppo scout Cngei Ancona 2, assieme a famiglie e cittadini volontari, in un clima di collaborazione e condivisione. Tra i rifiuti raccolti sono emersi plastica, mozziconi di sigaretta, vetro e materiali ingombranti abbandonati nell’area verde in pieno Parco del Conero, come pneumatici, sedie rotte, un casco e un estintore.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione e protezione dell’ambiente naturale di Sirolo, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della cura degli spazi pubblici e del corretto smaltimento dei rifiuti. "Sono molto soddisfatta della buona partecipazione riscontrata - ha dichiarato la referente di Plastic Free per il Comune di Sirolo -. È fondamentale insegnare ai bambini quanto sia importante prendersi cura del proprio territorio e dare loro il buon esempio in termini di prevenzione e tutela".

Anche il sindaco Filippo Moschella e la consigliera comunale con delega ai Giovani Claudia Agostinelli hanno voluto ringraziare tutti i volontari che hanno dedicato tempo e impegno alla causa.