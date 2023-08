"Sirolo poco sicura? Non è vero" Il sindaco fa il punto dopo la rissa

La rissa che ha coinvolto diversi ragazzi quest’estate in pieno centro storico di notte per futili motivi, e che ha fatto scattare diversi provvedimenti da parte del questore, sta continuando a far sollevare polemiche da parte dei sirolesi sullo stato della sicurezza. Il sindaco Filippo Moschella si è sentito di rispondere: "In estate sono in servizio 9 vigili che si alternano dalle 7 all’1 di notte. Controllano principalmente il Passo del Lupo, via Giulietti e il centro storico, via Bosco e via Saletto, ma sono presenti in tutta Sirolo, dalle strade in cima al monte Conero fino alle spiagge. Sono sempre presenti le pattuglie dei carabinieri, della polizia di Stato e della Guardia di Finanza, anche in abiti civili. Da quest’anno, anche 2 divise dell’associazione nazionale carabinieri, che effettuano attività notturna di informazione e osservazione nel centro da mezzanotte alle 4".

Sono già attive 40 telecamere nel paese, dal Coppo-Piani d’Aspio a San Lorenzo fino a via San Francesco e via Maratta (di cui 16 dotate del sistema di lettura targhe, giorno e notte, in tutte le vie d’accesso al paese), che permettono di acquisire una notevole quantità di dati sfruttata anche dai carabinieri e dalle altre forze dell’ordine. Il soccorso in mare è garantito dai Comuni di Sirolo e Numana tramite il gommone attrezzato e l’equipaggio della Croce Rossa (30mila euro per ogni Comune). "Ritengo fuori luogo e inopportuno utilizzare un fatto grave, ma eccezionale e circoscritto, per disquisire sull’assenza di sicurezza e controlli, quando la realtà oggettiva dimostra che Sirolo è una delle località più sicure e protette".