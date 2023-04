Sirolo, ricorsi milionari: il Comune attende il Tar

I giudici del tribunale civile si sono espressi su tre delle cinque cause promosse da privati contro il Comune per ottenere risarcimenti milionari. Due decisioni, pressoché gemelle, riguardano la richiesta di restituzione ai privati dell’area di oltre 280 metri quadri interessata da una frana accanto all’Oasi bar, in cui esistevano delle abitazioni demolite a spese dello Stato negli anni Cinquanta per mettere in sicurezza l’abitato e la richiesta di risarcimento danni per un totale di due milioni e 500mila euro. Il giudice ha ritenuto di accogliere l’eccezione preliminare sollevata dall’avvocato Fabrizio Naspi che difende il Comune dichiarando il difetto di giurisdizione. Ne consegue che dovrà essere riproposta la causa al Tar Marche. La terza sentenza si è invece pronunciata sull’acquisto della proprietà, a titolo di usucapione, dell’area di piazzale Marino in cui sono ubicati i muri dell’Oasi bar e i tavoli esterni. Il giudice, accogliendo le tesi difensive del legale del Comune, ha respinto la richiesta di estromissione dal giudizio presentata dagli attori finalizzata a escludere il Comune dal partecipare alla causa, dichiarando l’ente legittimato a intervenire. Da discutere il quarto procedimento, in cui il Comune è stato chiamato in causa da un privato che per la proprietà su una porzione della strada comunale via Molini, e il quinto riguardante il ricorso al Tar promosso dalla società che gestisce l’Oasi contro l’ordinanza di restituzione dell’area pubblica del bar, che il Comune è stato costretto ad emettere.