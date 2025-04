Sirolo, rifiuti privati nel cestino della piazza: multa da 50 euro

E’ pugno duro a Sirolo contro chi conferisce erroneamente i rifiuti e anche chi lascia immondizia nei luoghi non preposti. "Anche domenica la Polizia municipale è al lavoro per il decoro – dice il sindaco Filippo Moschella -. E’ stato individuato e multato colui che ha riempito il cestino gettacarte pubblico di piazzale Marino con la spazzatura non differenziata privata. Siamo impegnati a rendere Sirolo sempre più bella, fatevene una ragione". La sanzione ammonterebbe a 50 euro.

In questi giorni gli operai comunali sono al lavoro anche per riqualificare tutte le panchine dei piazzale e dell’attigua piazza Vittorio Veneto. Applicata l’innovativa pavimentazione permeabile ecologica nel parcheggio di via Moricone e in via Vanvitelli per la sicurezza di veicoli e pedoni.