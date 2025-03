Sirolo, riqualificazione area boschiva della falesia: lavori entro Pasqua

E’ in partenza il progetto "Riqualificazione ambientale di una area boschiva nella zona di falesia sottostante il borgo storico", promosso dal Comune di Sirolo, risultato vincitore del Bando Capitale naturale 2024 della Fondazione Cariverona. Il progetto, esposto ieri in Comune durante la conferenza di presentazione, sviluppato in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e l’Ente Parco del Conero, ha l’obiettivo di riqualificare l’area boschiva nella zona di falesia sottostante il borgo storico, in particolare i sentieri che collegano via San Michele a via Bosco.

La riqualificazione sarà effettuata prima di Pasqua. L’intervento, molto richiesto e atteso anche dai residenti, grazie a un finanziamento di 360mila euro per un importo complessivo di progetto pari a 451mila euro, punta a determinare un impatto significativo sul contesto ambientale e sociale di riferimento. Presenti il sindaco Filippo Moschella con gli assessori, gli esperti di sostenibilità e partner del progetto. L’Amministrazione comunale poi ha ampliato il servizio di recupero dei rifiuti: da oggi i privati potranno conferire gratuitamente limitate quantità di calcinacci all’isola ecologica comunale di viale Primo Maggio.