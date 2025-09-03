Il tram di Bologna

Sirolo, servizi e attività dedicate al cicloturismo. Ecco il progetto "Tra mare e natura" con fondi nazionali
3 set 2025
SILVIA SANTINI
Cronaca
Sirolo ha presentato ieri il progetto "Tra mare e natura: promozione del cicloturismo nel Comune di Sirolo", finanziato da Sport e Salute nell’ambito del bando nazionale "Bici in comune".

L’iniziativa, della durata di 24 mesi, mira a valorizzare il territorio della Perla dell’Adriatico attraverso la creazione di servizi e attività dedicati al cicloturismo e alla mobilità sostenibile. L’obiettivo è duplice: destagionalizzare i flussi turistici (troppo concentrati nei mesi estivi) e ridurre traffico ed emissioni in un’area protetta di straordinario pregio ambientale quale il Parco del Conero.

Il progetto, del valore complessivo di 60mila e 500 euro, punta a rendere Sirolo la capitale del turismo lento e sostenibile, grazie a servizi innovativi per chi sceglie la bici: dall’uso di e-bike e rastrelliere smart, a una nuova web app interattiva per scoprire percorsi e bellezze del territorio, fino a pedalate guidate tra natura e tradizioni locali. Un’esperienza che unisce sport, benessere, paesaggi e sapori autentici.

"Con questa iniziativa – sottolinea il sindaco Filippo Moschella – intendiamo rafforzare la vocazione turistica di Sirolo puntando su un modello di sviluppo sostenibile".

