Sirolo, via libera del Consiglio per l’acquisto del teatro alle Cave

Ripartiti in Consiglio a Sirolo i fondi necessari alla realizzazione di opere pubbliche su tutto il territorio, integrati dall’entrata di 565mila euro determinati dall’Agenzia delle Entrate per la costituzione del diritto di superficie dell’area ex dancing Conchiglia Verde. Oltre 143mila euro (comprensivi delle spese notarili e di registro) serviranno per l’acquisto del terreno del teatro alle Cave, oltre 120mila metri quadrati, necessario per la bonifica e la realizzazione di opere strutturali per spettacoli e attività all’aria aperta. La maggioranza poi, per aumentare la sicurezza della viabilità stradale e dei pedoni, ha votato compatta lo stanziamento di 300mila euro per partecipare al bando della Regione Marche per la realizzazione di nuovi marciapiedi e dell’illuminazione pubblica nella zona del "Presepe", del costo globale di 600mila euro, mentre altri 70mila euro serviranno per la progettazione di una rotatoria in via la Forma, all’altezza di via Monte Freddo e viale Primo Maggio, finalizzata alla sottoscrizione di una convenzione con la Provincia di Ancona per il finanziamento e la realizzazione dei lavori. Quest’ultimo progetto è una parte della riqualificazione complessiva delle vie Coppo e La Forma, che partirà dall’incrocio con Via Sandro Pertini.