Sirolo, la perla del Conero vieta i botti di Capodanno

Sirolo, 31 dicembre 2023 – In zona solo Sirolo ha emanato l’ordinanza di divieto di botti da oggi al 7 gennaio. Pubblico è il divieto di far esplodere petardi, botti e altri fuochi d’artificio che emettono rumori nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale. “Dato che ogni anno si è soliti festeggiare la fine dell’anno con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere, si verificano infortuni alle persone, anche di grave entità, a causa dell’utilizzo e dell’abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di simili prodotti e si possono determinare serie conseguenze negative anche a carico di animali – scrive il sindaco nell’ordinanza -, l’Amministrazione Comunale, con questo provvedimento, vuole promuovere un’adeguata e specifica attività di sensibilizzazione e prevenzione”. L’inosservanza del divieto è punita con una sanzione da 25 a 500 euro.