Sisma, al Castello lavori per la sicurezza

Sono partiti negli scorsi giorni i lavori di messa in sicurezza del Castello di Falconara Alta. Una porzione della sede municipale, infatti, aveva subito danni ingenti in conseguenza del sisma del 9 novembre 2022 e già allora era stato stimato un presunto aggravamento nel fenomeno delle fessurazioni negli interni. È passato quasi un anno e finalmente gli interventi sono entrati nel vivo.

Non è passata inosservata, proprio ieri, la presenza di un paio di mezzi e soprattutto di alcuni professionisti di una ditta intenti ad operare nella zona dell’ingresso della struttura. I lavori attualmente in corso sono previsti dalla delibera di Giunta comunale 315 del 18 settembre scorso e saranno propedeutici anche a modificare l’assetto distributivo degli uffici. Lo stesso sindaco Stefania Signorini, dopo il terremoto, era stata costretta a cambiare casa all’interno del Castello, come d’altronde la gran parte del personale dipendente.

Era stato urgente e necessario rivedere la disposizione degli uffici, a causa della inagibilità di una parte dell’immobile. L’ala nord dello storico edificio ha registrato delle criticità, tanto che il primo cittadino fu costretto a firmare un’ordinanza di sgombero dei locali potenzialmente a rischio. L’amministrazione comunale, tuttavia, era riuscita a ricollocare nella sede di piazza Carducci gran parte dei servizi, utilizzando locali sottoutilizzati e ricorrendo parzialmente all’utilizzo dei locali di via Baluffi, a pochi metri di distanza. Nei giorni scorsi sono stati anche realizzati due nuovi uffici grazie ad una nuova distribuzione degli spazi e all’utilizzo di strutture in cartongesso. Dal Comune, infine, fanno sapere che sarebbe imminente il trasferimento di alcuni uffici nei nuovi spazi di via Buozzi, in modo da liberare alcuni locali di via Baluffi.