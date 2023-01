"Sisma, bloccata la ricostruzione della mia casa"

"In quella casa sono nato e vorrei morire ma ormai da sei anni, dopo il sisma del 2016 ricostruirla sembra un’Odissea: una contraddizione continua tra uffici e responsabili che ogni volta ci fanno ripartire da zero. Dal 2017 io e mia moglie, invalida, siamo costretti a vivere in spazi sacrificati: un garage di giorno e ospiti di mia madre 88enne di notte". A parlare è l’agricoltore e allevatore Giacomo Medici di Domo che, assieme alla sua famiglia, sta portando avanti una battaglia per il diritto a un’abitazione degna, nella frazione Domo dov’è nato. "Non posso andarmene – spiega Medici al Carlino - perché qui ho gli animali e spesso di notte quando ci sono i parti, devo correre da loro per seguirli. E perché non abbiamo un altro posto dove andare. Avremmo diritto alla ricostruzione della nostra casa colonica di famiglia, ma ogni volta gli uffici preposti cambiano versione sulle pratiche necessarie e quando sembra che forse siamo vicini si scopre che si deve ripartire da capo". L’ingegner Angelo Cuicchi coordinatore del progetto in questione, ricevuto il rigetto per l’erogazione del contributo post sisma non solo ha presentato opposizione, ma ha scritto al neocommissario per la ricostruzione, l’ex assessore regionale Guido Castelli per denunciare "il disastro di questa ricostruzione post 2016" e parlando di "dittatura dei pubblici funzionali".

E non è finta qui perché l’ing. Cuicchi ha annunciato anche di portare la questione all’attenzione dell’autorità giudiziaria. Una vicenda già segnalata "al presidente della Regione Marche quale vice commissario", una pratica portata avanti da oltre cinque anni da Cuicchi e da altri cinque professionisti i quali non sono riusciti però a ottenere il contributo per la ricostruzione del "modesto edificio rurale" di proprietà del signor Medici che, con la moglie, invalida e la figlia "vive in un garage di giorno e di notte nelle camere della casa della madre".

"La tecnica è semplice – scrive Cuicchi - ti dicono di archiviare il progetto e ripresentare lo stesso magari per diversi titoli abilitativi e ricominciare tutto da capo e così via. Intanto i termini ripartono da zero. Scambiare l’abitazione del Medici per una stalla è solo l’inizio". "Dopochè ci avevano detto che non serviva il permesso a costruire né la richiesta alla Soprintendenza, dopo una montagna di documenti presentati, adesso hanno cambiato nuovamente versione e dobbiamo ripartire da zero. L’amarezza è tanta ma non possiamo rassegnarci: non abbiamo una casa in cui poter vivere, come ogni comune cittadino avrebbe diritto".

Sara Ferreri