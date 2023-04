Sisma, è Stato d’emergenza "Primi aiuti per noi 400 sfollati Vinta la battaglia, non la guerra"

"La notizia, diffusa martedì sera, dell’inclusione dei terremotati del 2022 nello Stato di Emergenza è stato il picco di felicità dopo mesi di disperazione. Prima vagavamo nel buio, ora abbiamo un orizzonte. La prima forma di disagio pare risolta, la prospettiva di vita cambia". Chiara Ianovitz è una delle circa 400 persone costrette a lasciare la propria casa dopo le due scosse, soprattutto la prima, del 9 novembre 2022, magnitudo 5.7 della scala Richter. L’epicentro del sisma, a 30 chilometri dalla costa pesarese, ha fatto danni ingenti soprattutto ad Ancona con il 90% degli sfollati e il grosso dei danni. Dopo un pericoloso balletto delle responsabilità, l’altra sera il presidente della Regione, inizialmente restio a richiedere l’atto al Governo, ha confermato lo stato di emergenza anche per il terremoto di cinque mesi fa. Subito stanziati 4,8 milioni di euro, meno di un decimo della somma che probabilmente sarà necessaria per sistemare il patrimonio edilizio lesionato, tra palazzi residenziali ed edifici pubblici, a partire dalle tre scuole doriche: medie Podesti e Pinocchio e infanzia 25 Aprile. Nel frattempo questi soldi serviranno soprattutto per coprire la spesa dei Cas, i contributi di autonoma sistemazione che garantirà a tutti gli sfollati di ricevere un aiuto economico in attesa della ristrutturazione delle loro case.

Il provvedimento era stato annunciato ai terremotati anconetani l’altro ieri dalla sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, e poche ore dopo l’incontro è arrivata la conferma dal governatore Acquaroli. Primo atto andato in porto, ora si attende il seguito: "La cifra servirà per i primi interventi e per i Cas, ma per avviare i lavori veri servirà altro – spiega il coordinatore del Comitato ‘7.07’, Carlo Terracciano – Da quanto ho sentito, credo che la cifra generale necessaria si aggiri attorno ai 40 milioni di euro, tra lavori di piccola e grande ristrutturazione. Vorrei capire bene però se l’inclusione nostra nel capitolo di deroga della cessione del credito sia conseguente la dichiarazione dello Stato di emergenza anche per noi o se serva un altro atto formale. La sindaca ci ha detto che servirà un nuovo provvedimento, il Commissario Castelli invece sostiene che sarà automatico. Intanto siamo felici dello sblocco della nostra pratica e dei Cas che, almeno personalmente, mi consentiranno di lasciare l’albergo dove vivo dal 10 novembre scorso. La battaglia è stata vinta, ma per la guerra servono ancora parecchi sforzi".

Un altro punto che andrà chiarito dalla Protezione civile riguarda l’eventuale retroattività dei Contributi di autonoma sistemazione per chi nei cinque mesi passati ha dovuto lasciare la propria abitazione cercando alloggi di fortuna.

