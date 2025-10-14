Sisma, riaperta la storica chiesa di Cerreto

Ricostruzione post sisma 2016, fervono i lavori nel Fabriano e domenica è andata in scena la festa per la chiesa ritrovata a Cerreto d’Esi. Dopo anni di attesa e un lungo percorso di ristrutturazione post-sisma domenica la storica chiesa di Santa Maria della Porta è finalmente tornata a disposizione dei fedeli, con una santa messa celebrata dal vescovo Francesco Massara assieme a diversi parroci del comprensorio.

L’edificio, di cui si hanno notizie certe fin dal 1251, ristrutturato completamente nel 1700, è stato oggetto di un importante intervento di restauro che ha restituito splendore all’architettura originaria, salvaguardando al contempo le decorazioni e gli elementi artistici che ne raccontano la storia secolare.

"La riapertura – commenta il sindaco David Grillini - è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità. I cittadini, che per anni hanno atteso di poter tornare a celebrare e a ritrovarsi in quello che da sempre è un luogo spirituale del paese, hanno partecipato numerosi alla solenne cerimonia inaugurale. A presiedere la celebrazione è stato Monsignor Francesco Massara, la cui presenza, insieme naturalmente a quella del nostro arciprete don Ferdinando e altri sacerdoti, ha dato un tono di particolare solennità e vicinanza alla comunità. Nel suo messaggio, il presule ha voluto sottolineare l’importanza della fede e della speranza, lodando l’impegno di tutti coloro che hanno contribuito a restituire la chiesa al suo splendore originario. Durante la cerimonia, è stato ricordato anche il valore delle tradizioni che la chiesa custodisce da secoli. La riapertura rappresenta un nuovo inizio, un punto di ripartenza per tutti coloro che, con fede e dedizione, hanno creduto nella possibilità di farla e vederla rivivere".

L’intervento ha richiesto un investimento 234mila euro. La chiesa aveva subito danni in seguito agli eventi sismici, con lesioni sulla muratura portante, danni sulle stuccature della trabeazione e sull’intradosso della volta, oltre a fenomeni di distacco degli intonaci.

Il restyling ha ridotto la vulnerabilità strutturale dell’edificio. Lavori in corso anche a Sant’Ilario, nella frazione Belvedere di Fabriano.

Una chiesa dalle origini antiche, 1.300. Qui i lavori, che hanno avuto un importo di 212.048 euro, hanno riguardato, tra le altre cose, la rigenerazione delle murature, l’inserimento di catene trasversali nella navata, il consolidamento della volta strutturale dell’abside con fasce in acciaio ed il rinforzo della struttura della cella campanaria del campanile.

Sara Ferreri