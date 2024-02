Sistema, nuovi percorsi di inserimento lavorativo

Sono sei i nuovi percorsi di inserimento lavorativo attivati per persone in condizione di vulnerabilità nell’ambio di Progetto Sistema, l’azione per la valorizzazione sociale e naturalistica del territorio promossa dal Comune di Ancona con una il sostegno di Fondazione Cariverona. I percorsi attivati sono di aiuto cuoca al Seminario Regionale delle Marche, geometra agli uffici del Parco del Conero, assistente alla vendita al Baba Frutta e verdura, da tirocinante presso la cooperativa Hort e il Panificio Galeazzi e assistente di sala al Ristorante L’Ascensore al Passetto. Partiti a gennaio, i percorsi hanno una durata dai 3 ai 6 mesi