Sistemato lo stradello di Passo Varano

Passo Varano, concluso l’intervento per la messa in sicurezza dello stradello che corre lungo la Provinciale. Sono terminati i lavori di manutenzione del percorso pedonale che dalla stazione di Passo Varano conduce allo stabilimento di Poste Italiane e al parcheggio dello Stadio del Conero, lungo la Cameranense. Intervenuti gli addetti del Comune, Ufficio manutenzioni coordinati dall’ingegner Riccardo Borgognoni, su indicazione degli assessori Antonella Andreoli e Stefano Tombolini. Dopo aver provveduto allo sfalcio dell’erba e alla pulizia del tratto, si è proceduto con il ripianamento della ghiaia presente sullo stesso e la sua messa in sicurezza, facilitando il transito pedonale. I cento metri che vanno dallo svincolo della stazione di Passo Varano allo stabilimento della torrefazione e che costeggiano la recinzione dell’area della Protezione civile erano stati oggetto in passato, nel 2021, di una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Ancona, presentata dall’allora consigliere Antonella Andreoli (Lega), oggi appunto assessore alle politiche educative, con la quale si chiedeva l’intervento dell’amministrazione su quel tratto per migliorarne le condizioni di fruibilità da parte dell’utenza. Sempre parlando di lavori stradali, ormai in via di realizzazione l’intervento per la messa in sicurezza del tratto finale dell’Asse Nord-Sud all’altezza dell’innesto di via Bocconi. Un pezzo di strada collegato al viadotto aveva ceduto ormai parecchi mesi fa, adesso finalmente i lavori sono partiti e a regime e presto dovrebbero essere riconsegnati.