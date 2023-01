"Situazione agghiacciante al pronto soccorso"

di Sara Ferreri

Un altro summit sulle criticità della sanità cittadina: al centro i nodi del pronto soccorso e la carenza di medici di medicina generale. Si è svolto ieri mattina l’osservatorio della sanità con la partecipazione di operatori sanitari, sindaci della Vallesina oltre al primo cittadino di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, i sindacati e il tribunale del Malato. È stata anche l’occasione per organizzare il consiglio straordinario sulla sanità che si terrà la mattina del 7 febbraio con la partecipazione dei vertici Ast con Nadia Storti e dell’assessore regionale Filippo Saltamartini. Sulle criticità del pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani interviene un’operatrice sanitaria che, nelle scorse settimane, ha trascorso alcuni giorni nel reparto di emergenza urgenza dove è stata portata la mamma anziana, deceduta dopo sei giorni. "La mia intenzione – spiega chiedendo di restare anonima – non è quella di attaccare l’operato del personale sanitario, ma di soffermarmi sulla possibilità reale che hanno medici, infermieri e oss di assistere i pazienti in maniera adeguata a causa delle condizioni in cui lavorano. Ho trovato una situazione agghiacciante: i pazienti sono costretti a rimanere sulle barelle per giorni e giorni anche senza un cuscino, come è accaduto a mia madre, perché non ci sono posti letto nei reparti che dovrebbero accoglierli. Ci sono pazienti di tutti i tipi e di diverse specialità ma anche in condizioni gravi che richiederebbero un’assistenza continua che in pronto soccorso non possono avere. Ci sono numerosi pazienti Covid non accolti nei reparti di destinazione per carenza di posti letto per cui il personale si trova a doversi vestire e svestire frequentemente e questo naturalmente implica molto più tempo per l’assistenza oltre che un maggior rischio di contagio se per la fretta il personale non si protegge adeguatamente. Il personale si trova ad assistere un numero spropositato di pazienti: anche 30 pazienti contemporaneamente in barella. E quello stesso personale si trova anche ad affrontare l’attività di pronto soccorso vero e proprio: le emergenze. Così viene meno anche l’assistenza base. C’è la reale impossibilità di dare un’assistenza adeguata e qualificata a tutti. Spesso gli infermieri non riescono nemmeno a somministrare le terapie nell’orario previsto. Tutti si lamentano dei tempi di attesa e della mancata assistenza ma perché non ci preoccupiamo invece delle condizioni organizzative in cui viene lasciato il pronto soccorso? Capisco i tagli della Regione, la grave carenza di personale, il territorio che non funziona come dovrebbe e che il problema andrebbe risolto su più fronti ma il pronto soccorso è fondamentale e non può diventare un reparto di degenza perché non ci sono posti letto o perché il territorio non funziona".