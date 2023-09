Situazione del traffico, i cittadini non ci stanno

La situazione riguardo al traffico a Osimo sta per riesplodere tanto che i cittadini, riuniti nel comitato "Salute e ambiente", hanno organizzato un incontro in programma mercoledì sera nella sala parrocchiale della Stazione. Parleranno della chiusura di via Flaminia I in direzione Osimo Stazione verso il centro all’altezza del bivio di via Sbrozzola per i lavori ai sottoservizi e cosa cambierà con l’apertura del supermercato Oasi in costruzione a due passi dalla rotatoria. C’è anche un’altra questione scottante. Il consigliere delle Liste civiche ed ex sindaco Stefano Simoncini afferma: "Non contento di aver perso un finanziamento ministeriale di due milioni e 485mila euro per non aver completato nei tempi previsti (addirittura prorogati di un anno dallo Stato) la procedura del progetto e della gara d’appalto per la bretella tra l’ultima rotatoria della Sbrozzola e via D’Ancona (Progetto preliminare eseguito dall’amministrazione Simoncini), il sindaco Simone Pugnaloni ora con la delibera del 5 scorso impegna 10mila e 800 euro per un ricorso all’autorità giudiziaria. Dalla lettura del documento emerge inoltre con chiarezza che quanto urlato da Pugnaloni in ogni sede che la colpa della perdita del finanziamento fosse del presidente del Consiglio regionale Dino Latini è del tutto falso".