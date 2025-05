Situazione drammatica. Convocati i sindacati

La situazione finanziaria in cui versa la principale azienda del Trasporto pubblico locale delle Marche è drammatica e con essa quella debitoria. Conerobus è costretta a pagare 700mila euro di interessi passivi, da qui la necessità di trovare delle soluzioni strutturali urgenti. Una volta reso noto il passivo di bilancio, che dovrebbe assestarsi attorno ai 4 milioni di euro, in attesa dei tanto attesi ristori dalla Regione, e analizzato il piano industriale, una delle soluzioni necessarie appare la ricapitalizzazione delle quote societarie. Intanto il 20 sono state proclamate 4 ore di sciopero di Conerobus e il giorno prima il sindaco Silvetti e il suo vice Zinni hanno convocato le organizzazioni sindacali. Tra le istituzioni e i lavoratori in mezzo c’è il Cd’A dell’azienda che l’altra sera ha deliberato la nomina si un manager di ‘sostegno’ in attesa del ritorno in piena forma dell’Amministratore delegato Giorgio Luzi.