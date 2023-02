Dal centro alle frazioni. Posto che vai, voragine che trovi. Ancona sta andando in buca e la situazione delle strade appare sempre più critica. Spicca, ovviamente, quella di via Conca a Torrette di Ancona, l’arteria dell’ospedale regionale e che conduce dritta la porto. Ma altrove va tanto meglio. Il Comune dorico, pochi giorni fa, ha annunciato di aver aggiudicato cinque lotti per la manutenzione degli asfalti cittadini per un totale di 4,5 milioni di euro. L’auspicio degli anconetani è che siano interventi duraturi, stavolta, e non semplici rattoppi che durano il tempo di una pioggia. Altrimenti, dopo il restyling, si troverebbero punto e a capo.