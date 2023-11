Skatepark, entro gennaio anche un’area parkour

Skatepark di Posatora, slitta a fine gennaio la fine dei lavori del progetto costato 600mila euro. Nell’area sorgerà anche un impianto dedicato al Parkour, la disciplina sportiva a ostacoli nata in Francia. Stiamo parlando dello spazio che si trova alle spalle di via Grotte nell’area in frana. Proprio i manufatti demoliti a seguito all’evento tragico del dicembre 1982 sono alla base dei ritardi: "Non è possibile che ogni volta che si va a scavare si trova qualcosa che blocca ai lavori _ è stato il commento dell’assessore allo sport Daniele Berardinelli _. Stavolta non si tratta di reperti archeologici, ma dei resti delle fondamenta di vecchi edifici, non a dieci metri di profondità, ma appena a un metro. Tutto questo non fa altro che rallentare l’iter dei lavori. Non si poteva prevedere tutto questo in quanto in fase progettuale l’area era completamente occupata da alberi e arbusti infestanti che rendevano impossibile l’accesso, per non parlare dei container abusivi".