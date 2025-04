"Skillarti per il futuro", nuove prospettive per comunità e imprese

Mille persone, autorità politiche nazionali, regionali, provinciali e locali, nei suggestivi spazi della Mole Vanvitelliana di Ancona, hanno partecipato alla prima edizione di "Skillarti per il Futuro", il Festival organizzato da Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino con il patrocinio del Comune di Ancona e della Camera di Commercio delle Marche nato per individuare strumenti e proposte capaci di guidare il cambiamento guardando alle famiglie, alle Imprese, ma soprattutto ai giovani e coinvolgendo istituzioni, rappresentanti dell’economia e della società, della cultura e della formazione. Ospite d’eccezione Daniela Lucangeli, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione all’Università di Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento.

"Questo evento si inserisce in un percorso avviato con il Congresso del 2022. Confartigianato sempre più vuole porsi come un attore sociale per cercare di dare risposte alle complessità che stano vivendo le micro e piccole imprese, le famiglie, i giovani e, in generale, le nostre comunità – spiegano Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Ancona–Pesaro e Urbino – Un’associazione come Confartigianato che conta 10.000 imprese associate e 13.000 persone deve chiedersi come può essere utile e ‘Skill@arti per il futuro vuole essere proprio una occasione per coinvolgere nel confronto tutte le componenti della comunità e gettare le basi per progetti dai quali far ripartire i territori".

Dopo i saluti istituzionali di Graziano Sabbatini, presidente Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Antonio De Poli, Senatore – Questore, Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche, Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio delle Marche, Daniele Carnevali, Presidente Provincia di Ancona e del sindaco di Ancona Daniele Silvetti, sono seguiti gli interventi del Segretario Marco Pierpaoli che ha illustrato i progetti a supporto delle imprese e la XX Scuola per Imprenditori ‘Come trasformare le criticità in opportunità in un ambiente complesso’, al via il 24 maggio e che vede la collaborazione dell’Università Politecnica delle Marche.

Gian Luca Gregori, rettore dell’Università Politecnica delle Marche e l’imprenditore Giovanni Fiorini hanno parlato di impresa come motore economico e sociale che, oltre a creare lavoro, innova contribuendo al benessere della comunità, generando profitto ma soprattutto un valore che contribuisce alla crescita del territorio.