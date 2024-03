SkyAlps ora ci prova: "Modifichiamo l’offerta, vogliamo volare da qui". La Regione in pressing

"Compatibilmente con i tempi dell’azienda, presenteremo domani pomeriggio (oggi, ndr) all’Enac le modifiche alla proposta per la continuità territoriale. Da parte nostra c’è la volontà di volare da Ancona: vedremo se sarà possibile. Quando ci siamo presentati, l’abbiamo fatto per i primi 45 giorni, come previsto dalla procedura d’emergenza, per il supporto all’operazione. I prossimi sette mesi? Se dovessimo subentrare all’altro vettore, avremmo comunque bisogno di un altro aereo, che attualmente è in manutenzione".

Schietto e deciso. Così il Ceo di SkyAlps Alex Spinato risponde alle domande del Carlino in merito alla "contro proposta" che, salvo impedimenti last minute, sarà presentata nell’odierna e decisiva giornata all’Ente nazionale dell’aviazione civile per cercare, in qualche modo, di far decollare l’operazione.

Non sarà semplice, evidentemente, ma l’aerolinea di Bolzano ce la sta mettendo tutta per assicurare almeno i collegamenti per il breve periodo (da aprile) e verosimilmente prolungabile ad ottobre 2024. In che modo? Rimodulando quanto aveva previsto inizialmente e ovvero, da come emerso, operare i voli per Roma e Milano con un solo aereo, con partenza a metà giornata e ritorno all’indomani.

Sul contenuto delle modifiche suggerite dalla stessa SkyAlps, Spinato – comprensibilmente – glissa, senza rivelare i dettagli. D’altronde la partita è arrivata alla fase di svolta, troppo importante per essere giocata a carte scoperte. Ne va del futuro della continuità territoriale delle Marche e quindi i soggetti coinvolti sono assolutamente prudenti dopo sei mesi in cui è successo tutto e il contrario di tutto. Una cosa è certa: la proposta di SkyAlps dovrà prevedere almeno un collegamento andata e ritorno per Roma e due per Milano. Queste sono le indicazioni che arrivano dalla Regione al di sotto delle quali non è possibile andare. E lo schema orario, in teoria, è già pronto. Tutto questo almeno nella fase transitoria. Poi, con i dovuti correttivi, si dovranno riprendere i collegamenti come da bando originario o quasi.

A partire da quell’accordo di sponsorizzazione da 750mila euro tra l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche e Aeroitalia che, dopo lo stop al pagamento della prima tranche voluto dall’Agenzia per presunti inadempimenti della compagnia (come sempre sostenuto da Atim), ha portato le parti in tribunale per il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di Aeroitalia da 305mila euro, cui Atim, chiamata a pagare entro 120 giorni (24 maggio), si è da subito opposta.

A proposito: ieri c’è stata l’udienza a Roma e gli avvocati dell’Agenzia guidata dal direttore Bruschini hanno chiesto la sospensiva del provvedimento. Il giudice si è riservato di decidere, ma la decisione sarebbe attesa nel giro di pochi giorni. Il fatto che si vada avanti nella battaglia legale, tuttavia, lascia pensare che il futuro di Aeroitalia potrebbe essere lontano dalle Marche dopo il 31 marzo.

Giacomo Giampieri