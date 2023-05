Slow food ripropone l’orto in corsia

Slow Food Ancona e Conero ripropone l’Orto in Corsia.

La Condotta Slow Food dorica dal 2018 organizza e segue al Salesi il progetto ideato dall’allora fiduciario Roberto Rubegni, oggi candidato a sindaco per Europa Verde. Ogni quindici giorni, per circa tre ore, i volontari di Slow Food vanno in una stanza del presidio ospedaliero dove i piccoli, uno alla volta al massimo due, vanno per seguire lo sviluppo delle piantine. "Ai piccoli - afferma la fiduciaria Angela Pezzuto - facciamo sentire il profumo delle piante aromatiche, diciamo loro come si usano, facciamo vedere i semi da dove nascono e gli li doniamo affinché possano loro stessi, una volta ritornati a casa, piantarli con i loro genitori, amici e nonni". Ai piccoli i volontari portano i legumi per valorizzare le biodiversità e parlare della qualità degli alimenti. Parlano delle api e della loro funzione fondamentale per la vita delle piante e dell’uomo: "Con i bambini _ prosegue la fiduciaria _ parliamo anche del seme rurale antico che normalmente viene scambiato gratuitamente fra i contadini custodi della terra. È un seme che vivendo da tempo in quell’ambiente si è adattato e combatte meglio di altri il clima e gli insetti mentre il seme industriale è programmato per aver sempre bisogno di concimi e antiparassitari che non fanno mai bene alla salute." Dopo il fermo del progetto a causa della pandemia, Slow Food è tornato al Salesi con il suo orto. Piante verdi e profumate, non medicine e aghi per far sorridere i piccoli degenti, sempre pronti e interessati a conoscere e scoprire, per rompere il peso della ospedalizzazione.