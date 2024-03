Smaltire rifiuti elettrici. A scuola è possibile

Smaltire e destinare a nuova vita i piccoli rifiuti elettrici ed elettronici a scuola è possibile? Sì, grazie ad un nuovo progetto sostenuto da Marche Multiservizi Falconara e Comune. Nei plessi arriveranno contenitori dedicati al recupero dei Raee, apparecchiature di scarto che in realtà rappresentano una vera ‘miniera di metalli pregiati incastonati in materiali che possono diventare pericolosi se custoditi in casa. Le scuole che aderiranno saranno omaggiate con risme di carta per le fotocopiatrici. L’iniziativa sarà presentata domani dall’Istituto Ferraris, in presenza del divulgatore scientifico Francesco Martinelli. L’appuntamento è per le 10 nell’aula magna. Il testimonial spiegherà ai ragazzi di tre classi terze l’importanza di recuperare i rifiuti elettrici ed elettronici. Oltre 2.300 studenti saranno coinvolti dal progetto messo in campo da Mms Falconara e amministrazione, che portano questa tematica sui banchi per sensibilizzare i più giovani sulla gestione dei Raee e sulle opportunità offerte dal riciclo e dal recupero dei materiali in essi contenuti. Nel dettaglio, saranno collocati contenitori nei plessi scolastici e verrà attivato un servizio dedicato alle scuole presenti sul territorio, dalle elementari alle superiori: insomma un chiaro invito ai ragazzi a portare i piccoli rifiuti elettronici in classe. "Consideriamo molto importanti le azioni che puntano a sensibilizzare la nostra comunità a favorire buone pratiche nel conferimento dei rifiuti – commenta l’amministratore unico di Marche Multiservizi Falconara, Giovanna Fraternale –. Coinvolgere le scuole è la forza dei nostri progetti perché i piccoli cittadini possano comprendere che il comportamento corretto di ciascuno di noi contribuisce in modo determinante alla tutela dell’ambiente. Inoltre i Raee sono rifiuti sui quali occorre sempre più conoscenza anche perché, se abbandonati, possono essere dannosi per l’ambiente, se invece recuperati sono fonte di materiali che possono rientrare nei cicli produttivi".