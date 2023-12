Smantellata centrale dello spaccio: 13 chili di droga

Smantellata una vera e propria centrale dello spaccio con oltre 13 chili di stupefacenti per tutti i gusti: a gestirla due uomini e una donna, jesini doc, in due diverse abitazioni.

Il blitz è scattato martedì pomeriggio quando i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia entrati in un appartamento del quartiere San Giuseppe, zona piazzale San Savino, hanno trovato tantissimi pacchi e sacchetti di ogni tipo di droga e quasi 65mila euro in contanti.

"Nesquik" (con tanto di grafica della nota bevanda), "Nicole", "Pancakes" alcuni dei brand impressi sui panetti, diciture che indicherebbero il marchio e la qualità dello stupefacente. La droga in parte era, nemmeno troppo nascosta, ma divisa in panetti sottovuoto e sacchetti, nell’appartamento di piazzale San Savino, abitato da un uomo di 49 anni e una donna di 36, jesini, entrambi disoccupati conviventi ma che non sarebbero una coppia e in parte in una seconda abitazione di un 30enne, jesino anche lui e agricoltore nella vita.

I tre sono stati arrestati per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio e trasferiti nel carcere di Ancona gli uomini e di Pesaro la donna. Oggi sono attesi davanti al giudice per la convalida dell’arresto.

Tutto è iniziato dal via vai che è stato notato nella zona dell’appartamento dove vivevano l’uomo e la donna, già noti alle forze dell’ordine e con precedenti specifici per reati legati agli stupefacenti.

Ma le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ancona sono partite anche dalle segnalazioni amministrative per possesso di stupefacenti per uso personale a carico di persone controllate nei paraggi dell’appartamento, nella zona degli Orti Pace e nel quartiere San Giuseppe. L’ingente quantità di droga probabilmente era destinata allo sballo per le imminenti festività. Nel corso dei servizi di osservazione i militari del nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia, guidata dal maggiore Elpidio Balsamo, dopo aver raccolto e analizzato una serie di informazioni, puntualmente condivise con l’autorità giudiziaria, nel tardo pomeriggio di martedì, hanno deciso di procedere ad una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione, in uso al 49enne e alla 36enne, sono stati trovati 533 grammi di cocaina, un chilo e 669 grammi di hashish, 66,82 grammi di marijuana.

Oltre allo stupefacente in casa i militari hanno trovato mannitolo, sostanze da taglio e per il confezionamento delle singole dosi come cellophane e confezioni e la somma contante di 64.600 euro, verosimile provento dell’illecita attività di spaccio. Ulteriori nuovi elementi, emersi proprio nel corso del blitz nell’appartamento hanno spinto i militari a estendere la perquisizione all’abitazione di un trentenne jesino, la quale che fungeva da deposito. Qui, nella periferia cittadina, i militari hanno trovato ben dieci chili di hashish e un chilo e mezzo di marijuana nascosti all’interno di alcune valigie.

Complessivamente la sostanza sequestrata, qualora fosse stata immessa sul mercato, avrebbe fruttato più di 200mila euro. I tre, tutti già noti alle forze dell’ordine sono stati arrestati per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio e trasferiti nel carcere di Ancona gli uomini e di Pesaro la donna.

Sara Ferreri