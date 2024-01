Smeriglio punta sull’ex Goldoni. Sorpresa, insegne sulle facciate

Una bella notizia per gli appassionati di cinema anconetani. Anzi, una bella notizia in generale, per chiunque abbia a cuore le sorti della città, e in particolare di un centro storico che vive un periodo di grande difficoltà. La multisala Goldoni, erede dell’indimenticato cinema-teatro di via San Martino, sta per riaprire.

Ad ‘annunciarlo’ è la nuova insegna che ha fatto la sua comparsa in via Montebello, dove si trova l’ingresso principale della struttura.

La sua scomparsa, a seguito della chiusura di una delle poche multisale situate in una zona centrale cittadina, era stato un brutto segnale, e non solo per i cinefili. Naturalmente la pandemia aveva dato il colpo di grazia a molte sale, che già non se la passavano bene a causa dell’agguerrita concorrenza delle piattaforme televisive, con le loro sempre più appetibili serie e i loro film, spesso trasmessi in anteprima.

Per questo la notizia della riapertura della multisala, diffusasi nello scorso mese di dicembre, era stata salutata con gioia ed entusiasmo. A causa di alcuni problemi tecnici, legati alla centralina dell’elettricità, la riapertura, prevista a Natale, era stata rimandata. L’obiettivo del gestore, Saverio Smeriglio, era quello di ricominciare sfruttando il periodo natalizio, tradizionalmente dedicato, tra le altre cose, alla visione di film sul grande schermo. Questo non è stato possibile, ma l’importante è che ora, risolti i problemi, si vada ‘lisci’ verso l’attesa riapertura. Un evento che contribuirà a rendere più vivo il centro del capoluogo marchigiano, soprattutto di sera, per di più in un luogo da sempre al centro delle attenzioni (e delle critiche) come piazza Pertini, segnalata più per le sue condizioni di degrado e di inutilizzo che per le potenzialità finora inespresse.

A gioire della riapertura saranno anche le attività commerciali della zona, soprattutto bar, pizzerie e locali pronti ad accogliere chi esce dalla sala, o chi magari vi arriva con anticipo e ne approfitta per mettere qualcosa nello stomaco prima di godersi il film. La multisala Goldoni andrà ad arricchire l’offerta cinematografica anconetana, affiancandosi al Cinema Azzurro, all’Italia e al Galleria, e proponendosi come possibile alternativa alla multisala Giometti della Baraccola. Magari attraverso una programmazione che dia spazio non solo ai blockbuster, ma anche a film d’autore, o da festival che dir si voglia. Appuntamento, a questo punto, per febbraio.