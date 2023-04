"Smog e traffico, dobbiamo liberare la città"

Sfida a quattro nella città di Maria Montessori. ‘Chiaravalle Domani’ schiera il vicesindaco uscente Cristina Amicucci. Città in Comune (Dipende da noi e Movimento 5 stelle), Maria Letizia Ruello. Pronti per Chiaravalle, centrodestra Gianluca Fenucci, "Insieme per Chiaravalle" (prima sulla scheda elettorale) con Roberto Sabbatini, sostenuta anche da Pd e Verdi.

Roberto Sabbatini, quale il problema più grande a Chiaravalle e come intende affrontarlo da sindaco?

"Più d’uno, e tutti importanti. Lo scollamento tra individui, associazioni, tra amministrazione e cittadini, ciò che ha progressivamente spento la vitalità della nostra comunità. L’inquinamento e il traffico: dobbiamo investire sia in infrastrutture sia a livello culturale per ottenere un alleggerimento del traffico dentro il centro abitato e perché la città torni a essere facilmente fruibile da tutti, anche da pedoni e ciclisti".

Centro storico con o senza auto?

"Oggi il centro è in decadenza, chiuderlo porterebbe solo un aggravio del traffico e un ulteriore impoverimento per le attività commerciali. Basti vedere le situazioni di degrado come l’area ex Fintecna o la chiesa del San Giuseppe o la parte destra del chiostro che nonostante i fondi stanziati nel 2017 non vede nemmeno uno straccio di progetto di riqualificazione. Ogni valutazione potrà avvenire solo dopo una profonda riqualificazione".

Come risolverebbe il nodo dell’area ex Fintecna?

"Era il cavallo di battaglia di questa amministrazione, ma l’area, a causa dell’immobilismo dell’ultima amministrazione, è in totale degrado e non è usufruibile. Vogliamo investire nelle migliori intelligenze di Chiaravalle in collaborazione con le università per far sì che quell’area torni a essere vanto del centro. Non servono battaglie ideologiche sedersi con tutti i portatori di interessi, proprietà compresa, per il bene della collettività".

Come portare avanti i lavori al chiostro dell’Abbazia?

"I 5,3 milioni stanziati dalla Regione vanno subito impiegati per evitarne il degrado. Messa in sicurezza la struttura bisogna lavorare per cercare altri fondi per farla diventare centro culturale moderno. Uno spazio aperto a tutti per le iniziative culturali che vorremmo realizzare con la Fondazione Montessori".

L’ospedale ha perso gran parte del suo ruolo e molte professionalità. In che modo incalzerebbe la Regione?

"Lì ci sono ancora tantissime professionalità che con abnegazione portano avanti una struttura fondamentale per la comunità. I fondi Pnrr ci sono e saranno cruciali per una svolta definitiva. Non spegneremmo i riflettori sugli investimenti per non rischiare un’altra incompiuta, e vorremmo agire da supporto tramite uno sportello che aiuti anziani e persone in difficoltà".

Perché i chiaravallesi dovrebbero votare lei?

"Perché siamo la lista con le migliori professionalità, le idee più chiare sul futuro e perché vogliamo riportare un senso di apertura e partecipazione nell’amministrazione pubblica".

Sara Ferreri