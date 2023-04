Smog, ecco l’aria che respiriamo Finalmente lo schermo in piazza

Progetto Pia sull’ambiente cittadino: ditta e materiali reperiti dopo un percorso infinito, finalmente al via l’intervento per piazzare lo schermo in piazza Cavour sui dati dell’inquinamento cittadino. Ci sono voluti mesi per risolvere il nodo legato all’appalto e all’affidamento dei lavori, ora finalmente c’è la luce in fondo al tunnel. Ricordiamo che il grande schermo informativo sarà montato e presto funzionante in piazza Cavour, nell’aiuola che si trova davanti alla libreria all’aperto ‘Sonnino’, dove un tempo c’era un’altra bancarella di libri usati.

Stando a quanto è stato possibile sapere, i lavori per posizionare il grande schermo inizieranno subito dopo Pasqua e dovrebbero durare poche settimane e concludersi proprio nel periodo ‘caldo’ delle elezioni comunali. Qualcuno storcerà la bocca, soprattutto il candidato del centrodestra, Daniele Silvetti e la sua coalizione, così come tutti gli altri competitor per la guida della città, vista la tempistica sospetta. In realtà il percorso seguito dal provvedimento è stato effettivamente tortuoso e complesso e il reperimento della ditta ideale per effettuare quel lavoro è arrivato proprio in questi giorni. Una ditta specializzata che fosse in grado sia di effettuare i lavori di montaggio e di attivazione, ma anche di avere in dotazione i materiali adeguati.

Il servizio Ambiente del Comune ha avuto il suo da fare, soprattutto dall’ottobre scorso, per risolvere i problemi. Non ultimo trovare un sistema per garantire il flusso dati da proiettare sullo schermo, quotidianamente aggiornati a seconda del tasso di inquinamento registrato dalle centraline presenti in città. In particolare quella di ‘fondo’ piazzata nella parte più alta del parco della Cittadella, oltre a quella di ‘traffco’ attiva invece alla Palombella.

Per la cronaca, l’opera di posa e realizzazione dell’impianto elettronico è stata affidata a una ditta marchigiana, la Police Service di Corridonia. Un altro tassello del famoso progetto Pia ideato, coordinato e partecipato dal professor Floriano Bonifazi, noto allergologo anconetano.

Il piano è partito prima della pandemia ed è terminato nel 2021 e si basa su quattro aspetti principali: l’aspetto sanitario con il controllo delle allergopatie legate alle emissioni inquinanti in determinate zone della città; valutare l’esposizione della popolazione a pollini in riferimento alle piante presenti in città; il monitoraggio ambientale e appunto l’aspetto comunicativo di cui lo schermo fa parte.

Pierfrancesco Curzi