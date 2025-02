Smog, rebus ambiente. Il Pia affidato all’Arpam

Si chiama "Arpam PIA 25-27" il nuovo progetto voluto dal sindaco e dalla giunta per migliorare la qualità ambientale del capoluogo. Il piano sta prendendo forma sulle ceneri del PIA 2, ideato e coordinato dal professor Floriano Bonifazi, ma mai entrato in funzione dopo i contrasti sulle linee operative evidenziate da quello che doveva diventare il consulente diretto per l’ambiente del sindaco Silvetti. Il Comune a dicembre 2023 aveva messo a bilancio 195mila euro, spalmati su tre annualità e fondamentalmente quelle risorse restano confermate. Tanti gli organi previsti dal nuovo corso, a partire dal gruppo di progetto, coordinato dal direttore scientifico dell’Arpam. Ci sarà anche una cabina di regia presieduta dal sindaco e composta da due assessori (Caucci e Battino), dal segretario generale Montaccini e dalla consigliera comunale delegata Pini. Sarà sempre la Pini, ex medico di base con la specializzazione in ginecologia, inoltre, a rappresentare l’amministrazione comunale anche nel Tavolo interistituzionale, intersettoriale e multidisciplinare del progetto ‘Sostenibilità per l’ambiente e la salute dei cittadini nelle città portuali in Italia’ collegato al Piano nazionale investimenti complementari al PNRR.

Tra gli obiettivi e le linee guida del piano, almeno per ora, non si fa alcun riferimento al piazzamento di nuove centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria in zone centrali, oltre quelle esistenti alla Cittadella (immersa nel verde incontaminato del parco) e alla Palombella, non sempre funzionante e dedicata al ‘traffico’.

Passa formalmente all’Arpam, dunque, la gestione del Piano per l’inquinamento ambientale della città di Ancona. La giunta comunale ha infatti approvato nei giorni scorsi, su proposta del sindaco Daniele Silvetti, il progetto ‘Arpam PIA 25-27’. L’Accordo, attualmente in fase di elaborazione, e il progetto nei suoi dettagli saranno illustrati nei prossimi giorni. La proposta progettuale Arpam prevede una articolazione in quattro azioni: approfondimento della conoscenza della qualità dell’aria della città di Ancona e area portuale; proposte di intervento e supporto nelle azioni di mitigazione degli impatti; valutazione delle esposizioni ambientali con analisi epidemiologica; campagne di informazione e comunicazione. Tra gli obiettivi principali del progetto c’è quello di mettere in atto interventi di prevenzione rispetto all’inquinamento ambientale e di valutare l’efficacia dei programmi già attuati o in attuazione. I dati raccolti dai monitoraggi Arpam, in associazione con i dati sanitari (tutta farina del sacco del PIA 1, sempre coordinato da Bonifazi), saranno inoltre utili ad avviare un sistema di sorveglianza epidemiologica dello stato di salute della popolazione.