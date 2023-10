Smottamenti, partite le ispezioni sul terreno

Sono cominciate lunedì, nell’area di smottamento del terreno tra le palazzine di via Canonico 19 e via Bordoni 24, le ispezioni commissionate dai residenti per verificare lo stato degli immobili e dell’avanzamento della frana. Vi stanno prendendo parte, oltre al legale Riccardo Casella, anche ingegneri strutturali, geologi e una ditta cui verrà conferito l’incarico di effettuare le operazioni per ripristinare i danni del dissesto sismico.

In questa fase si procederà in tre modi. Nel primo step verrà effettuata una ricognizione capillare per appurare lo stato dei luoghi. In seconda battuta il monitoraggio, tra sondaggi e carotaggi utili a capire se vi sia o meno movimento del terreno. Un’operazione che potrebbe prevedere un accertamento H24, per tutto il giorno, in modo da tenere sotto controllo il terrapieno, ma al tempo stesso controllare la tenuta delle fondamenta e delle palazzine (in particolare quella di via Canonico, che sovrasta la zona a rischio). Terzo, ma non meno importante, la relazione finale che sarà consegnata agli Enti preposti: l’atto propedeutico alla riqualificazione e alla messa in sicurezza definitiva dell’area.

Un documento che, di fatto, farà seguito al verbale notificato dai vigili del fuoco dopo che, venerdì scorso, gli stessi avevano evacuato nove famiglie. Costrette, quest’ultime, a vivere ancora lontane da casa. Alcune hanno trovato ospitalità presso i parenti, altre negli hotel della zona. Negli abitanti, una ventina in tutto, persiste un sentimento di scoramento. È pressoché impossibile, infatti, fare previsioni su quando potranno rientrare. Seppure la mura di contenimento si presenta, almeno visivamente, in condizioni non ottimali, così come due garage che sarebbero stati lievemente lesionati, gli appartamenti interni non avrebbero subito danni. Il che potrebbe significare, semplificando, che una volta sistemato l’esterno, le persone potranno rientrare. Ma per una buona notizia, ce n’è un’altra meno buona: potrebbero volerci dei mesi prima che l’iter venga completato.

Restano dunque in vigore le due ordinanze sindacali, la 70 e la 71 in pubblicazione sull’Albo pretorio, che non consentono ai cittadini di fare ritorno nelle abitazioni in quanto va tutelata la loro incolumità. Nel frattempo, la ditta proprietaria del cantiere che confina con la palazzina gialla di via Canonico, ha effettuato sabato mattina delle operazioni di "ribancamento" del terreno, portando nuovo materiale per rafforzare il perimetro. Una soluzione tampone in una zona dove anche l’acqua creerebbe qualche problema. Sembra infatti sia presente una specie di "risorgiva" che è costantemente attenzionata. Le preghiere dei residenti è di veder risolta, presto, questa brutta vicenda. Ad oggi è passata una settimana esatta dall’evacuazione.

Giacomo Giampieri