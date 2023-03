Socci ringrazia dottori e infermieri

"Sono tornato e ho imparato che: "Il principio fondamentale della medicina è l’amore". Lo trovi scritto all’ingresso del Carlo Urbani di Jesi, e io l’ho visto messo in pratica, davvero, da chi lavora al suo interno". A parlare tramite social è il giornalista di èTv Maurizio Socci appena dimesso. "Voglio raccontare una storia di ottima sanità, perché troppo spesso se ne sottolineano gli aspetti negativi. Mi sono rotto il crociato giocando a calcio. Ci sono centri privati eccellenti in tutta Italia: Perugia e Roma tra i più rinomati. Ho scelto Jesi. Professionalità e umanità, il mix che mi ha spinto ad affidarmi al dottor Rocco Politano e alla sua ottima equipe. È andato tutto al meglio. Grazie soprattutto - aggiunge - a chi mi ha curato e accudito: le infermiere, capitanate dalla caposala Tiziana Grassi, i medici, guidati con lungimiranza dal primario Rocco Politano. Grazie ai chirurghi Mariano Chiusaroli, Marco Cianforlini e Nicola Panfoli, grazie a Tonino Bernacconi primario di Anestesia, che mi ha fatto fare sogni belli come mia moglie, e agli strumentisti della sala operatoria, che hanno lavorato come in un’orchestra. Grazie soprattutto a un’infermiera che durante una di queste notti insonni ha tenuto per mano una signora anziana sola, malata, triste".