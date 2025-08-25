Soccorse 7 persone in avaria al largo, salvati anche 4 minori

Ancona, 25 agosto 2025 – Disavventura, fortunatamente a lieto fine, per sette persone, tra le quali quattro minorenni, rimaste bloccate in mare ieri mattina su un’imbarcazione a motore rimasta in avaria a circa 20 miglia dal porto di Ancona. L’intervento congiunto di soccorso è stato portato a termine dalla Guardia costiera e dai Vigili del fuoco al largo della costa anconetana.

Ricevuto l’allarme via radio in mattinata, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto ha assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso, impiegando la motovedetta CP 310, specializzata in operazioni di Search and Rescue, e richiedendo il supporto dei mezzi nautici della Squadra Navale dei Vigili del Fuoco, intervenuti con due unità.

Intercettata l’imbarcazione alla deriva e considerate le condizioni fisiche precarie degli occupanti, la motovedetta ha proceduto al recupero di parte dell’equipaggio, riportandolo in sicurezza presso il porto di Ancona. Contestualmente, grazie al prezioso contributo tecnico dei Vigili del Fuoco, l’unità in difficoltà è stata assistita fino al suo arrivo nelle acque portuali, dove il personale del Gruppo Ormeggiatori provvedeva al rimorchio finale.

L’operazione, osserva la Guardia Costiera, "ha messo in luce la piena complementarità tra i compiti del Corpo delle Capitanerie di Porto, responsabile del coordinamento del soccorso in mare e del salvataggio delle persone, e quelli dei Vigili del Fuoco".