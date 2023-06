Soccorsi 38 migranti La Geo Barents in rotta verso il porto di Ancona "Stremati dal calvario"

La Geo Barents torna ad Ancona per la terza volta e già domani pomeriggio dovrebbe consentire lo sbarco di 38 migranti. Dopo il falso allarme della settimana scorsa, ieri il Ministero ha ufficialmente assegnato alla nave battente bandiera norvegese, gestita da Medici Senza Frontiere, lo scalo marittimo di Ancona. Alla fine della scorsa settimana, infatti, c’era stata prima la comunicazione della nave di una ong internazionale assegnata allo scalo anconetano con a bordo una trentina di migranti, poi è arrivato un contrordine: la nave era stata successivamente destinata al porto di Civitavecchia. È invece quello di Ancona il porto di sbarco assegnato ieri alla Geo Barents. A bordo della nave di Medici senza frontiere ci sono 38 persone soccorse lunedì in acque internazionali. Tra loro anche un minore non accompagnato. "Ci vorranno circa due giorni di navigazione per raggiungere il porto" hanno spiegato i responsabili della ong.

Nel frattempo ai naufraghi a bordo sono stati forniti vestiti puliti: "Stanno cercando di riprendersi dal loro calvario – ha aggiunto il team di Geo Barents – Abbiamo dato loro beni di prima necessità, come acqua e cibo, oltre ad avere accesso ai servizi igienici e alle docce". L’assegnazione dello scalo è stata abbastanza tardiva e la destinazione è cambiata in corso d’opera, un po’ come accaduto al contrario la scorsa settimana.

Dunque, serviranno un paio di giorni prima dell’arrivo della nave che verrà ormeggiata come sempre alla banchina 22. Le strutture logistiche montate nei mesi scorsi dopo i precedenti arrivi (sono stati tre fino a oggi, due della Geo Barents che domani arriverà a tre, e uno della Ocean Vikings) sono ancora al loro posto, non sono state smontate. L’organizzazione è ormai perfettamente rodata e dunque grandi problemi non dovrebbero essercene. Il numero dei migranti è assai limitato e anche la redistribuzione nei Cas potrebbe non rappresentare un’emergenza.