Soccorsi ad un’anziana in condizioni precarie

I vigili del fuoco, i carabinieri e la Croce Gialla sono intervenuti ieri pomeriggio in via Antinori per soccorrere una persona anziana he da 4 giorni i condomini non vedevano più. La donna versava in condizioni igieniche e sanitarie molto precarie. Del caso sono stati informati anche i servizi sociali del Comune.

Ad aprire il portone sono stati i carabinieri che hanno riscontrato le condizioni di grave debilitazione in cui viveva la signora che è stata accompagnata dai sanitari al pronto soccorso di Torrette per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.