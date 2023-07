Soccorso in volo a Sirolo, tratto impervio non ferma l'eliambulanza

Si è alzata in volo l’eliambulanza nella tarda mattinata di ieri, a Sirolo, per soccorrere un uomo in preda a un malore. E’ successo all’altezza del Passo del Lupo (foto), tratto interdetto da un’ordinanza comunale al passaggio pedonale per raggiungere la spiaggia delle Due Sorelle. Il soccorso, un turista, si era accasciato preda di un colpo di calore per le altissime temperature. Senza un riparo all’ombra, si è dovuto fermare e non riusciva più a rimettersi in cammino.

Difficile il salvataggio, considerata la zona impervia, ma riuscito nel giro di poco. Il personale medico è infatti riuscito a raggiungere quel punto, tra i più panoramici della zona, da dove era stato lanciato l’allarme, per soccorrere il turista e per prestargli il primo aiuto prima dell’arrivo al nosocomio.

Il turista è rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette per gli accertamenti del caso.