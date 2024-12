Social Lab, che bordate: "Hanno escluso il rione"

Il Comune inaugura il Social Lab agli Archi, il centro integrato comprensivo a Borgo Pio, ma il quartiere resta fuori dal taglio dal nastro: "Abbiamo saputo della cerimonia a cose fatte, nessuno si è preso l’impegno di avvisarci e di invitarci a un evento fondamentale per il nostro quartiere, dopo anni di lavori, di sacrifici, di progettazioni e di condivisioni. Sotto il profilo della forma è stata una grande mancanza di stile da parte dell’amministrazione". A lanciare la denuncia sono Loretta Boni, presidente ad interim del Ctp 3 (Consiglio territoriale di partecipazione), e Lucia Capurso, storica negoziante e organizzatrice del mercatino Arcopolis. Venerdì mattina sindaco e mezza giunta hanno inaugurato il grosso del plesso realizzato di fronte al maxiparcheggio degli Archi (mancano la palestra e altri dettagli), ma a quell’evento avrebbero voluto esserci anche le rappresentanze delle associazioni e soprattutto del Ctp che negli ultimi anni ha messo il Centro H (una parte del nuovo Social Lab) al centro delle discussioni e dei lavori: "Lo abbiamo visto nascere e crescere quell’edificio con tutte le prospettive importanti da poter coltivare al suo interno _ spiegano la Boni e la Capurso _. C’erano dei progetti definiti per riempire in maniera adeguata quegli spazi, soprattutto quelli di aggregazione per la vita del quartiere, per le tante associazioni. Così era stato impostato il lavoro in passato e così eravamo stati tranquillizzati dalla nuova giunta pochi mesi dopo il suo insediamento. In pratica l’ultimo incontro con l’amministrazione, alla presenza dell’assessore con la delega alla partecipazione democratica, Daniele Berardinelli, l’abbiamo avuto a gennaio di quest’anno. Poi è calato un silenzio assordante da cui qui agli Archi ci siamo tutti ridestati all’improvviso stamattina (ieri, ndr.), quando abbiamo letto sui giornali di quella inaugurazione. Hanno fatto tutto in silenzio e davvero non ne capiamo le ragioni". A cose fatte ormai, adesso l’obiettivo del Ctp e delle associazioni è stabilire un nuovo contatto con l’amministrazione per capire quali passi intenda fare sotto il profilo dell’utilizzo degli spazi interni della struttura di Borgo Pio: "Al di là della forma _ aggiungono Loretta Boni e Lucia Capurso _ a noi ora interessa la sostanza. Vorremmo capire cosa succede lì dentro, a chi e cosa verranno assegnati quegli spazi e per farci cosa. Sarebbe triste non essere tenuti in considerazione dopo tutto questo tempo".