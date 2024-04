Social media, istruzioni per l’uso (consapevole)

I social media sono uno strumento sempre più utilizzato, particolarmente dai ragazzi. A primo impatto, sembrano piattaforme innocue, in grado di portare solo benefici. Ma cosa si nasconde dietro un semplice video o un post? Molti pubblicano per sfuggire dalla realtà o semplicemente per passare il tempo, non pensando alle conseguenze. I social possono avere certamente effetti positivi, come per esempio la costruzione di reti sociali digitali, oppure possono aiutare persone di diversa età a intraprendere un percorso lavorativo in ambito digitale, nonché essere utilizzati come mezzo alternativo di socializzazione e lavoro. Tra gli altri elementi positivi, dobbiamo considerare i social media come veicoli per stimolare la creatività, le capacità comunicative e tecniche e per la divulgazione di notizie. Sono inoltre strumenti che ti consentono di annullare le distanze e far conoscere le persone o ritrovare vecchie amicizie. Infine, sono potenti mezzi tecnologici in grado di promuovere, se ben utilizzati, il benessere sociale. Quello che però non sappiamo è che dietro un banale Tik tok, talvolta si possono celare aspetti negativi da non sottovalutare, come l’eccessiva dipendenza che i social possono provocare, soprattutto in età giovanile con un sensibile peggioramento della qualità della vita. Inoltre, l’uso di piattaforme come Instagram, Facebook, WhatsApp, Youtube è spesso oggetto di litigio tra genitori e figli, i quali, a volte, postano contenuti non adatti alla loro età. Molte volte, però, un errore può essere compiuto anche dai genitori che, per non essere disturbati, danno in mano ai figli il dispositivo, usato come calmante e strumento di tranquillità. I social molto spesso provocano nei ragazzini chiusura mentale, isolamento e una forma eccessiva di nervosismo. Una conseguenza dell’uso improprio è lo sviluppo del cyber-bullismo, forma di bullismo esercitato la maggior parte delle volte da persone nell’anonimato con l’uso di piattaforme digitali; esso mira a danneggiare e isolare la vittima che difficilmente riesce a difendersi. Quindi i social possono avere aspetti positivi e negativi, ma dipende da chi li usa e come sono usati, per massimizzare i benefici e ridurre i rischi. Ludovica Moggio III C