Social media, un "sesto potere" che può essere molto pericoloso

Il ‘sesto potere’ è un termine che molti non conoscono, ma che riguarda un aspetto importante della nostra vita online. Si tratta del potere che hanno i social media e la comunicazione virtuale sulle persone, soprattutto sui ragazzi. Ogni giorno, passiamo tantissimo tempo sui social, dove postiamo foto, video e pensieri. Ma quel mondo può essere anche molto pericoloso, perché ti può giudicare e distruggere senza pietà. Per un ragazzo, la cosa peggiore che possa succedere è diventare vittima di bullismo online.

Oggi, i bulli non sono più solo quelli che ti prendono in giro a scuola o quando si esce in compagnia, ma anche quelli che ti attaccano sui social; possono scriverti insulti, metterti in ridicolo con post cattivi o video che prendono in giro. Tutto questo può continuare senza sosta, anche quando sei a casa, perché i social sono sempre lì, 24 ore su 24. Non importa dove ti nascondi, i bulli possono raggiungerti ovunque. Pensiamo che il bullismo sui social sia molto peggio di quello che avviene di persona. Quando qualcuno ti offende su Internet, il dolore non va mai via, perché quelle parole cattive possono rimanere online per sempre. Un ragazzo che subisce questo tipo di attacco inizia a sentirsi solo, inutile e sbagliato. Ogni giorno diventa più difficile ignorare quello che gli altri dicono o fanno. E quando nessuno ti difende o ti supporta, è facile pensare che la soluzione a tutto il dolore sia farla finita e purtroppo, questo accade più spesso di quanto vorremmo.

Ogni tanto sentiamo notizie di ragazzi che si sono tolti la vita perché non sopportavano più gli insulti o il bullismo online. Ci chiediamo se davvero capiamo quanto grave sia tutto questo. Non possiamo restare a guardare. Siamo tutti responsabili di quello che accade, anche senza volerlo. Ogni volta che ridiamo di una battuta cattiva o mettiamo un ‘like’ su un commento che offende qualcuno, siamo parte del problema. E anche se non lo facciamo con cattiveria, dobbiamo renderci conto che può fare tanto male a chi lo riceve. La cosa più importante è iniziare a insegnare ai ragazzi a usare i social in modo responsabile. Bisogna imparare a rispettare gli altri, a non insultare e a non fare commenti che possano ferire qualcuno. I social non devono essere un posto dove le persone si fanno del male, ma un luogo dove ci si aiuta a vicenda. Solo così possiamo fermare questo ‘sesto potere’ e impedire che altri ragazzi soffrano o, peggio, arrivino a pensare che non ci sia più speranza per loro.

Campetella Mattia, Casavecchia Luca, Molisani Lara Veronica, Mourchid Rania e Narretti Noemi 3BOS scuola Giovanni Paolo II di Osimo stazione