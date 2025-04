Sociale, antenne e strade: i candidati si "sfidano"

Potrebbero davvero rimanere tre i candidati alla corsa di sindaco a Osimo, Michela Glorio per il centrosinistra, Michela Staffolani (FdI e Rinasci Osimo) e l’ex sindaco Francesco Pirani con le liste di Sandro Antonelli e Achille Ginnetti. Una corsa da cui resterebbero esclusi i simboli di Forza Italia e Lega, così come Base popolare. C’è chi sostiene che le Liste civiche da sempre di Dino Latini aspetterebbero l’ultimo minuto (il 26) per presentarsi con un proprio candidato ma di fatto la voce al momento è smentita.

Intanto La civica Rinasci Osimo per Staffolani ha siglato in una conferenza l’unione ufficiale con il Movimento Civici Marche. Accanto agli esponenti locali Giulia Dionisi e Francesco Sallustio, c’erano il presidente Matteo Pompei e il consigliere regionale Giacomo Rossi, che hanno detto: "Civici Marche nasce dai territori per dare una concreta risposta ai bisogni delle realtà locali. Siamo al fianco di Acquaroli nel governo regionale, non ci si può chiudere dei territori isolandosi, ma necessita aprirsi all’esterno. Oggi ci leghiamo a Rinasci Osimo una realtà giovane, nuova e competente: qualità rare che vorremo portare avanti nel contesto rgionale".

Intanto i candidati si cimentano su problemi e criticità tutte osimane. Quest’anno il Comune di ha attivato l’assistenza scolastica domiciliare per gli studenti disabili soltanto alla fine di febbraio creando grandi disagi alle famiglie e alle mamme che in alcuni casi hanno dovuto rinunciare al lavoro. Il problema è stato sollevato dalla candidata Glorio. "Un Comune inclusivo deve garantire servizi adeguati e risposte tempestive già a partire dall’inizio dell’anno scolastico – dice -. Osimo ha la fortuna di ospitare realtà straordinarie ma non bastano le eccellenze del territorio se i servizi essenziali subiscono ritardi".

Un altro tema caldo è stato toccato dalla candidata Staffolani: "Oggi le installazioni di antenne sono avvenute all’oscuro dei cittadini (vedi quella in via Molino Mensa) e per noi questo non è ammissibile. Noi aggiorneremo il Piano Antenne vecchio e fatto, evidentemente, male". Il candidato Pirani punta strada di bordo a sud, attualmente trasformata dal Puc in strada interquartiere: "È necessario concluderla attraverso l’aiuto della Regione, che permetterebbe di collegare la Sbrozzola a via Flaminia, realizzando un bypass per le frazioni di Aspio e San Biagio".

Silvia Santini