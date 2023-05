"Sociale e spazi alle associazioni tra le priorità"

Dopo sette mesi di commissariamento prefettizio, il paese tra due week end tornerà alle urne. Il sindaco caduto Tiziano Consoli, lista ‘Insieme per i cittadini’, tenta il bis. A sfidarlo Leonardo Guerro ex consigliere di opposizione (tra gli artefici della caduta del sindaco) con l’’Unione Progressista’ (M5s, Pd e alleanza Verdi-Sinistra).

Leonardo Guerro qual è il problema più grande a Maiolati e come intende affrontarlo da sindaco?

"La ricostruzione della fiducia dei cittadini nei confronti dell’istituzione comunale dopo il fallimento dell’amministrazione Consoli, unica responsabile della sua disgregazione. Questa tendenza al disfacimento non è nuova nelle loro fila, dato che l’ex capogruppo di maggioranza è stato il responsabile anche del famoso ribaltone nel ‘90".

Le tre priorità?

"Il recupero dei rapporti con i Comuni della Vallesina per un progetto di sviluppo (energetico, culturale e turistico) del territorio. Il recupero di risorse a favore del miglioramento dei servizi sociali e della sanità per il sostegno alle famiglie. L’organizzazione dei festeggiamenti per il 250esimo anniversario della nascita di Spontini".

Che ricadute ci sono state per i cittadini a causa del commissariamento?

"Rispetto al disastro annunciato di un’amministrazione che prima ha perso due pezzi della giunta e poi la maggioranza, la situazione è stata gestita dal commissario. Resta il rammarico per i disagi per le associazioni e i cittadini, ma la responsabilità è dell’ex sindaco, che a oggi ancora racconta di non essersi accorto di cosa stesse succedendo nelle sue fila (dopo 5 dimissioni!) e di cosa fosse necessario programmare, vista l’imminente demolizione delle sedi delle associazioni".

Come risolvere il nodo degli spazi alle associazioni?

"Temporaneamente si possono recuperare gli spazi esistenti (6001, ex distretto di via Ceccacci) razionalizzandoli e creando un coordinamento tra associazioni. Dopo una rivisitazione del progetto PINQuA, si discuterà la destinazione nelle nuove strutture".

Maiolati Spontini è dotata di grandi strutture costruite grazie ai proventi della discarica ma oggi difficili da mantenere. Cosa fare?

"Una combinazione di razionalizzazione delle spese e convenzioni nel territorio per la gestione delle strutture".

Tra le ipotesi c’è di costruire l’impianto di trattamento rifiuti da spazzamento stradale e degli arenili nella zona della ex discarica, è favorevole?

"La destinazione non sarà il sito della nostra discarica: il nuovo impianto dovrà avere un sito baricentrico e strategico che, data la tipologia di rifiuto, vede la sua naturale collocazione più vicino alla costa".

Perché i cittadini dovrebbero votare lei e la sua lista?

"Per le capacità dei candidati, per il mix di entusiasmo e di esperienza, per la trasparenza nelle idee da parte di tutti e per il progetto condiviso costruito anche nel tempo".

Sara Ferreri