"Sociale, lavoro e sicurezza priorità del territorio"

Verso le urne a Sassoferrato, Serra San Quirico, Genga ed Arcevia Cgil, Cisl, Uil e Spi Fnp e Uilp del territorio di Fabriano dettano le ricette ai futuri sindaci. Stilato un calendario di incontri tra le parti sociali e i candidati alla fascia tricolore. Il primo si terrà lunedì a Genga con Marco Filipponi e Franco Sorci.

"Chiediamo ai futuri sindaci - spiegano i sindacati - misure di sostegno per le locazioni possibilmente a canone concordato e nuove abitazioni con valorizzazione del patrimonio pubblico. Con attenzione particolare sollecitiamo politiche per favorire l’insediamento di giovani coppie (sostegno all’abitazione, tassazione di vantaggio, conciliazione tempo di vita e di lavoro)". E poi "visto l’aumento dei reati, anche nel nostro territorio, vi chiediamo di realizzare azioni mirate di contrasto alla violenza di genere e alla violenza in ambito famigliare".

Sul fronte caldo dell’occupazione le parti sociali rimarcano: "Pur sapendo che le deleghe al lavoro a livello comunale non hanno potenziali decisionali si propone un elaborazione di un progetto territoriale con il coinvolgimento degli enti locali e un progetto condiviso tra Comuni da proporre alla Regione Marche, con il coinvolgimento delle associazioni datoriali, al sistema bancario e terzo settore che favorisca la creazione di nuove imprese ed un adeguato sostegno delle attuali filiere produttive esistenti nel territorio". Nel capitolo giovani: "La mancanza di lavoro e la forte crisi occupazionale sta facendo crescere l’emigrazione dei giovani. Per fermare il fenomeno occorre promuovere politiche che motivino i giovani a restare nel nostro territorio. In raccordo con il Centro per l’Impiego, Agenzie di formazione pubbliche e private, Istituti scolastici e Università, è opportuno realizzare progetti per orientamento al lavoro e alla scelta di una mirata formazione professionale". Sul fronte anziani: "La popolazione del territorio invecchia e necessitano progetti a sostegno degli anziani soli. Indichiamo un potenziamento dell’assistenza domiciliare (Sad e Adi) in raccordo con distretto sanitario".

"Nelle numerose frazioni dei Comuni che vanno al voto - rimarcano - Invitiamo al mantenimento dei presidi sanitari e degli ambulatori dei medici di base. In un sistema sanitario che dia risposte ai cittadini ritemiamo opportuno il potenziamento dei servizi territoriali e rafforzamento del servizio di emergenza-urgenza". E ancora: "Negli ultimi anni notiamo un rallentamento della prevenzione alle dipendenze, noi riteniamo corretto un potenziamento dei servizi di prevenzione e di assistenza psico sanitaria".

